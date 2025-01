Movieplayer.it - X-Men: questa star di Avatar interpreterà Ciclope nel reboot Marvel?

Si intensificano le voci attorno al cast che dovrebbe andare a comporre i nuovi mutanti delCinematic Universe Ultimamente c'è stato un gran fermento intorno aldegli X-Men deiStudios, con ladi Stranger Things Sadie Sink che sarebbe favorita per il ruolo di Jean Grey e Ayo Edebiri di The Bear potenzialmente tra i papabili per Tempesta. Inoltre, sarebbe emerso che i personaggi di Gambit e Kitty Pryde saranno presenti nel film. Oggi abbiamo finalmente qualche notizia sul leader della squadra, ovvero Scott Summers/Cyclope. Anche se è ancora presto per il progetto - che, secondo gli ultimi aggiornamenti, è attualmente in fase di scrittura con Michael Lesslie come sceneggiatore - sembra che il processo .