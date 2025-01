Lanazione.it - Vino e codice della strada, nell’Aretino le vendite crollano: giù del 30%. “Mettiamo navette in ogni Comune”

Arezzo, 30 gennaio 2025 – “Meno birre e più cene da asporto” era il titolo di un nostro articolo, pubblicato alla fine dello scorso anno, per commentare come le nuove regoleavessero iniziato ad impattare sulle scelte degli aretini a tavola. Abbiamo fatto passare del tempo per capire come, a caduta, le ripercussioni stessero colpendo le aziende vitivinicole. Per la cronaca: il nuovostraa, voluto dal ministro Matteo Salvini, è entrato in vigore il 14 dicembre scorso. Unche rispetto alle vecchie norme, non apporta alcuna modifica ai limiti del tasso alcolemico e quindi quello che era consentito bere prima, è consentito anche oggi. A cambiare sono le sanzioni. Superare lo 0.5 g/l di tasso alcolemico basta per incappare in sanzioni pesanti: multa tra 573 e 2.