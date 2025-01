Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 30/01/25

No, guardate, se non avete visto ladi oggi disostanzialmente non vi siete persi nulla di che perché è stata unacomplessivamente pal*osa, ma voi dovete recuperare SOLO lui, vi prego.Non ce la posso fareeeeeeA distanza di ore vedere la sua clip mi fa ancora ridere, vi giuro.Ve la faccio breve: lui è quel soggetto di cui parlavamo l’altra volta, la versione 2025 di Marco Firpo, che era uscito con la signora Erika (quella tizia esaltata coi capelli rosso parrucchiera di paese, e che si autodefinisce ‘ragazza’ a – credo – 60 anni o giù di lì) che lo aveva silurato definendolo troppo egoista nell’intimità.Ecco, oggi scopriamo che lui, il cui nome è Massimo, in pratica poi ha continuato a sentirsi con Erika, solo che nel frattempo si sentiva anche con un’altra dama del parterre (tizia mai vista prima ad ora, io davvero non so come funzioni, cioè ma sta gente da dove la tirano fuori? Ci sono state per settimane, mesi, anni e non le abbiamo mai viste oppure sono comparse assoldate per l’occasione? Boh), e in pratica Massi diceva ad ognuna di loro che aveva chiuso con l’altra, e parlava pure male di una con l’altra.