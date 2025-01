Terzi | Viabilità in Val Seriana servono priorità E il ponte di Calusco non sarà Unesco

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Un anno di transizione con interventi infrastrutturali strategici per il futuro dellaprovinciale.Dal nodo della Statale 671 della Valal“San Michele bis” a, passando per le opere previste in vista delle olimpiadi di Milano-Cortina 2026: Claudia, assessore regionale alle Infrastrutture e Opere Pubbliche, racconta i punti focali delle linee di intervento decise da Palazzo Lombardia nel 2025. ClaudiaLa sofferenza della ValLa Valè in sofferenza per la, inutile nasconderlo. Una sofferenza che si trascina nel tempo e che è determinata principalmente dalla sua arteria principale, la Strada Statale 671, percorsa quotidianamente da 34mila veicoli.Nel febbraio 2025 un tavolo di lavoro con i rappresentati dei pendolari, del mondo industriale e di quello politico aveva individuato 10 punti critici lungo la Statale da risolvere idealmente con investimenti contenuti.