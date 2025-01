Abruzzo24ore.tv - Raccolta differenziata: ecco come ottenere sconti sulla tassa rifiuti nel 2025

Roma - Nel, l'Italia introduce la tariffa puntuale per incentivare la: scoprifunziona e quali vantaggi offre ai cittadini virtuosi. A partire dal 1° gennaio, l'Italia adotta un nuovo sistema per la gestione dellasui(TARI), introducendo la tariffa puntuale. Questo metodo innovativo mira a premiare i cittadini che praticano unaaccurata, riducendo la produzione diindifferenziati e promuovendo comportamenti più sostenibili.funziona la tariffa puntuale? Tradizionalmente, la TARI viene calcolata in base alla superficie dell'immobile e al numero di occupanti. Con la tariffa puntuale, invece, l'importo è determinato dalla quantità effettiva dinon riciclabili prodotti da ciascuna utenza. Questo sistema incoraggia una gestione più responsabile deidomestici, offrendo incentivi economici a chi adotta pratiche virtuose.