Udine20.it - Presepe di Sabbia a Lignano Sabbiadoro. Ultime visite 1-2 febbraio 2025

Leggi su Udine20.it

Un successo annunciato per il grandedididoro, la cui fortunata XXI edizione si avvia alla conclusione con l’ultimo fine settimana di. Per chi non avesse avuto l’occasione di ammirare le imponenti creazioni dei maestri artisti dell’Accademia della, l’opera sarà quindi ancora visitabile sabato 1, dalle 14.00 alle 18.00, e domenica 2, dalle 10.00 alle 18.00 (info su www..it). Sono state oltre 75.000 le persone che hanno raggiunto al tensostruttuta allestita all’altezza dell’Ufficio Spiaggia n. 6 sul Lungomare Trieste adoro, dall’apertura del 7 dicembre e fino a oggi. Numeri altissimi per un evento che è entrato nel cuore delle persone di tutto il Nordest, ma non solo, visto la provenienza dei visitatori, dei quali oltre il 20% è arrivato da fuori regione.