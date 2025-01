Linkiesta.it - Partire dai banchi di scuola per far rinascere l’interesse nella ristorazione

Si dice che le nuove generazioni non vogliano più lavorare nel mondo della, che questo settore abbia perso di appeal e di fascino, nonostante i tanti programmi televisivi a tema continuino a darci una narrazione diversa e a spingere il nostro immaginario verso una realtà diversa. I dati raccontano una storia differente e le chiacchiere fatte con chi è del mestiere riportano una situazione fatta di mancanza di personale e di affannosua ricerca. Ci si è interrogati su i motivi e, spesso, quel che ne è uscito fuori è un gap generazionale, un dialogo sbagliato, che ha allargato le distanze tra il vecchio e il nuovo, puntando su frasi fatte e banalità che non sono di certo riuscite a trovare una soluzione pratica. Quel che è emerso, però, in questi ultimi anni è forse il risultato di un percorso durato anni e che ha visto il settore delle attività dell’accoglienza privo di alcune fondamenta stabili.