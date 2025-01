Ilgiorno.it - Milano, una città a due velocità: pochi nidi e doposcuola. Il part-time involontario intrappola le donne

spicca per gli alti livelli di occupazione, anche femminile (al 70,5%, secondo gli ultimi dati Istat, rispetto al 56,5 italiano) e per la percentuale di lavoratori con livelli di istruzione avanzati (oltre il 23%), ma osservando il contesto metropolitano più da vicino, a emergere sono le disuguaglianze all’interno della. A metterle a fuoco è il diimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di-Bicocca con il progetto CitiLab finanziato da Fondazione Cariplo, che mira anche a dare indicazioni ai decisori politici e ad analizzare gli effetti delle politiche in corso. Sotto la lente le categorie più vulnerabili e forme di esclusione radicate. Tra i dati analizzati, ilfemminile, non sempre “volontario“: il 29% dellelavoraspesso perché i posti negli asilie inon sono sufficienti.