Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

30 gennaio 2025- Si conclude il primo mese del 2025 con grandi nomi della musica internazionale e novità già ai vertici degli ascolti. 1. Skunk Anansie – “An Artist Is An Artist” Un brano new-wave compatto e provocatorio, figlio delle sonorità ruvide del passato. “An aritist is an artist”, è la nuova hiti degli Skunk Anansie. Questo brano è il primo dopo tre anni dalla loro ultima produzione discografica. 2. Teddy Swims – “Guilty” Guilty” è una canzone tratta dall’album “I’ve tried everything but therapy (Part 2)” del cantautore statunitense Teddy Swims. Una ballata dal sapore melodico ideale per alzarsi ogni mattina con un sorriso. 3. Alessia Cara – “Slow Motion” Alessia Cara, superstar pluripremiata e vincitrice di un GRAMMY® Award, lancia il nuovo singolo “Slow Motion”. Il singolo è il terzo estratto che anticipa il nuovo album “Love & Hyperbole”, in uscita il giorno di San Valentino, venerdì 14 febbraio 2025.