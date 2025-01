Lettera43.it - La Bce taglia ancora i tassi di interesse di un quarto di punto

La Bce ha deciso diredidi undi. La notizia è stata ufficializzata il 30 gennaio ma era attesa ormai da giorni. Il tasso sui depositi scenderà a quota 2,75 per cento, in linea con le attese della vigilia e ai minimi dall’inizio del 2023. Quello sui rifinanziamenti principali al 2,90 per cento e quello sui prestiti marginali al 3,15 per cento. Si tratta deltaglio consecutivo, il quinto in totale da giugno 2024. E così Francoforte ha lanciato a Washington un segnale forte: la Bce andrà per la sua strada sul ribasso aidie non seguirà la Fed. La Federal Reserve americana nella serata del 29 gennaio ha deciso di non mettere mano al costo del dollaro. Una scelta che non è piaciuta al neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump.