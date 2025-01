Inter-news.it - Inter-Monaco 3-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’ha vinto per 3-0 nell’ottava e ultima giornata della fase campionato della Champions League.e curiosità sulla partita giocata tragiocata allo Stadio “San Siro” di Milano.3-0: curiosità edella partitaSEI – L’è diventata la prima squadra a tenere la porta inviolata in sei incontri casalinghi di fila di UEFA Champions League a partire dall’Atletico Madrid nel settembre 2016 (sei) e la prima italiana a riuscirci dalla Juventus nel settembre 2005 (sei).DICIASSETTE – Lautaro Martinez con la tripletta messa a referto ieri sera inha raggiunto Sandro Mazzola nella classifica cannonieri in Champions League all-time della storia nerazzurra. Entrambi ora sono a quota diciassette marcature.TREDICI – L’imbattibilità dell’in Champions League dura da 13 partite, 11 vittorie e due pareggi.