Il film su Pac-Man di Justin Baldoni è ora in dubbio a causa della querela di Blake Lively

Mentre continua la battaglia legale tra i co-protagonisti di It Ends With Us, è emerso un nuovo sviluppo riguardante una certa icona gialla dei videogiochi. Nelle ultime settimane, che ha diretto e recitato al fianconelcampione d’incassi, è stato al centro di accuse di molestie sessuali e di una campagna diffamatoria nei confronti dell’attrice. Anni prima dell’uscita del, era stato annunciato cheavrebbe dovuto dirigere e produrre undi Pac-Man in live-action con la Bandai Namco Entertainment, l’azienda dietro il famigerato protagonista dei videogiochi degli anni ’80. Anche se non abbiamo ancora visto il personaggio come protagonista del, sembra che il prossimo progetto dinon arriverà presto. o mai.Secondo The Hollywood Reporter, la conferma cheavrebbe diretto ildi Pac-Man dopo anni di sviluppo sarebbe stata resa pubblica nella speranza che ciò lo aiutasse a “muoversi verso il futuro”.