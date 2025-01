Bergamonews.it - I risultati di Present4Future: un modello di inclusione sociale e sviluppo territoriale

Leggi su Bergamonews.it

Si è tenuto ieri sera al BPER Forum di Modena l’evento conclusivo dedicato a, il progetto promosso da BPER Banca in collaborazione con la Fondazione Gruppo Abele. L’iniziativa, nata nel 2022 e attiva in sei città italiane – Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova – ha coinvolto oltre 3.000 giovani tra i 14 e i 24 anni, con l’obiettivo di favorire l’attraverso il dialogo intergenerazionale e una serie di attività educative, culturali e sportive.La serata, condotta dallo scrittore e giornalista Valerio Millefoglie, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Presidente di BPER, Fabio Cerchiai, del Presidente della Fondazione Gruppo Abele, don Luigi Ciotti, e di numerosi educatori e giovani delle comunità territoriali coinvolte nel progetto.“rappresenta un progetto che incarna pienamente il nostro impegno per la sostenibilitàe la crescita delle comunità – ha affermato il Presidente di BPER, Fabio Cerchiai -.