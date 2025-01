Ilfattoquotidiano.it - Harvey Weinstein ha chiesto di anticipare la data del nuovo processo: “Ad aprile potrei non essere qui. Resisto solo perché voglio giustizia per me stesso”

, ieri in tribunale a Manhattan, è apparso emaciato e senza forze. L’ex boss di Miramax hadiladelnei suoi confronti che dovrebbe cominciare il 15. “Innonqui”, ha dettoadducendo ragioni di salute per la richiesta al giudice Curtis J. Farber diladi inizio del procedimento.L’ex produttore è stato rinviato a giudizio in settembre per un reato sessuale di primo grado sulla base di un’incriminazione di un gran giurì. Si è dichiarato non colpevole e rischia una pena fino a 25 anni di prigione.ha implorato il giudice: “Non ce la faccio più.per me”. L’ex produttore, a cui di recente è stata diagnosticata una forma di leucemia che si è aggiunta al diabete e ai problemi di cuore da cui è afflitto da tempo, è comparso in aula in sedia a rotelle.