Tvzap.it - “Grande Fratello”, brutto gesto di Lorenzo dopo essersi tolto il microfono (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Nella serata di oggi, giovedì 30 gennaio 2025, andrà in onda una nuova puntata del. I concorrenti sono sempre più agguerriti, soprattuttoche hanno assistito al rientro di alcuni inquilini nella casa più spiata d’Italia. La tensione si taglia con il coltello e gli inquilini sono sempre più nervosi. Poche ore fa ad esempio,è stato rimproverato dalla produzione perché hail, ma in molti hanno sentito le pesanti parole che ha detto mentre si trovava con Shaila, Zeudi e Chiara. Cos’è successo? (Continuale foto)Leggi anche: “”, Shaila esmascherati da Federico: cosa ha rivelato ()Leggi anche: “Imma Tataranni 4” quando andrà in onda? Trama, cast e anticipazioni“”, liti continue traed HelenaNon accenna a placarsi lo scontro traed Helena, che ormai sono ai ferri corti.