Anteprima24.it - Don Patriciello, sentenza Terra Fuochi? Quante calunnie subìte

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“abbiamo dovuto subire;minacce;derisioni;offese;illazioni. I negazionisti, ignavi, collusi, corrotti, ci infangavano. Siamo andati avanti. Convinti. Vedevamo con i nostri occhi lo scempio delle nostre terre e delle nostre vite. Grazie a tutti i volontari. grazie ai medici per l’ambiente. grazie alle Chiese campane con i loro vescovi e i loro preti. “. Don Mauriziocommenta così, sui social, ladella Corte europea dei diritti umani (LEGGI QUI)che ha condannato l’Italia per quanto non è stato fatto per tutelare i cittadini della ‘dei’. “Un ricordo commosso va ai nostri morti di cancro. Ai miei fratelli Giovanni e Francuccio. A mia cognata Giuseppina e a mio nipote Severino. Ai tanti, tanti bambini che il cancro ha dilaniato – scrive don Maurizio – Un ricordo particolare per il compianto magistrato Federico Bisceglia.