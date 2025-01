Panorama.it - Chiara Ferragni liquida Fedez: «Il nostro rapporto è stata una totale presa in giro»

L’epilogo era nell’aria da mesi, ma il modo in cui è arrivato ha colpito tutti con la forza di un’esplosione.ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto senza sconti, in una lunga serie di storie Instagram che suonano come un atto d’accusa nei confronti di.Dopo settimane di indiscrezioni, rivelazioni al vetriolo e accuse incrociate, èl’imprenditrice digitale a mettere un punto definitivo sulla narrazione della loro storia. «Ho vissuto 7 anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa» scrive, per poi aggiungere con amarezza: «Ma ora leggo troppe schifezze».Le sue parole arrivano dopo l’ennesima bordata di Fabrizio Corona, che da tempo insinua l’esistenza di una doppia vita sentimentale del rapper. Stavolta, però, l’ex re dei paparazzi è andato oltre: ha fornito nomi, date e dettagli su una relazione cheavrebbe intrattenuto dal 2017 con Angelica Montini, una giovane di cui sarebbe stato innamorato da sempre.