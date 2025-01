Terzotemponapoli.com - Calaiò: “Centrocampo arma più importante del Napoli, Anguissa incredibile! McTominay è stato un affare”

Emanuele, team manager del Savoia ed ex calciatore, tra le tante, del, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format in onda ogni giovedì su Sportitalia. Queste le sue parole:Il momento di Lautaro Martinez?“Lautaro è assolutamente l’attaccante della Serie A e non solo, anche uno dei più forti in Europa. Può essere un po’ la sfortuna delper via del suo rendimento, la tripletta in Champions testimonia sia in salute, con Thuram si completa.Cannavaro e l’impresa contro il Milan“Bisogna fare i complimenti a Fabio e augurargli il meglio, si è integrato bene in un calcio diverso”.La Juventus ora è un caso?“Ha 16 punti in meno in campionato ed è strano, perché Giuntoli ha investito tanto. Ci sono allenatori che hanno un’impronta subito, come Palladino o Conte, forse invece Thiago Motta ha bisogno di tempo.