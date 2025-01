Inter-news.it - Barella pietra angolare dell’Inter: col Monaco lezione di un’ora

Nicolòè uno dei migliori in campo di Inter-(3-0), ultima gara della fase campionato della Champions League 2024/25. Firma l’assist per il raddoppio di Lautaro Martinez, e in generale offre una prestazione ai limiti della perfezione, pur rimanendo in campo “solo”di gioco.LIVELLO SUPERIORE – L’atmosfera della Champions League esalta i veri fuoriclasse, ed è quello che succede spesso a Nicolò. Il vice-capitanoè uno dei migliori centrocampisti a livello globale, e anche ieri contro il. Con una confidenza tale nei suoi mezzi e nella sua capacità da far sembrare facile ogni movimento e ogni tocco in campo. Come ad esempio il passaggio al volo, preceduto da stop di coscia in sospensione, per Henrikh Mkhitaryan. Un gesto quasi tracotante, una sbruffonata da campo di calcetto per certi versi, ma che in realtà conferma ancora una volta la tranquillità che pervade la squadra di Simone Inzaghi quando gioca al massimo della concentrazione.