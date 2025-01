Ilfoglio.it - A Washington un aereo di linea è precipitato dopo una collisione con un elicottero militare. Ci sono vittime

Undidell’American Airlines si è scontrato questa notte con unBlack Hawk, nei pressi dell’aeroporto di. L'è poi caduto nel fiume Potomac.almeno 18 i corpi recuperati dai soccorritori, ma il bilancio potrebbe essere più grave. Sul volo erano presenti almeno 60 persone oltre a quattro membri dell'equipaggio. Mentre tre soldati dell'esercito americano erano a bordo dell'. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, mentre i sommozzatorial lavoro in queste ore in cerca di superstiti. "Stiamo dispiegando tutte le risorse disponibili della Guardia Costiera per le ricerche, in seguito a questo orribile incidente. Stiamo monitorando la situazione e siamo pronti a sostenere i soccorritori locali", ha affermato la segretaria agli interni americana Kristi Noem.