Ilgiorno.it - "Sempre con il telefono in mano". Risate solidali insieme ai Tip

Una serata a teatro per sostenere la Fondazione Sansi Martino, proprietaria della struttura I Prati a Cosio Valtellino. Appuntamento venerdì alle 20.45 all’Auditorium Sant’Antonio di Morbegno, dove la compagnia teatrale Tip presenterà lo spettacolo “Che pirla!con ilin. Esplorazioni da ridere e da rodere nel mondo del cellulare“. La Fondazione Sansi Martino è stata costituita a seguito del lascito testamentario di don Ugo Sansi, missionario guanelliano, che a Nazareth nel 1975 realizzò un centro diurno per persone con disabilità. Don Ugo, nativo di Regoledo (frazione di Cosio Valtellino), lasciò i terreni di sua proprietà alla Fondazione, assegnandole quale scopo la realizzazione di una struttura adibita ad attività educative e riabilitative per persone con problemi psicofisici: nasce così I Prati, struttura di oltre 500 metriquadrati, concepita per ospitare attività rivolte a persone con disabilità e realizzata con tecnologie e criteri più moderni in quanto a funzionalità, abbattimento delle barriere architettoniche e risparmio energetico.