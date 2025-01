Lanazione.it - Sansepolcro, l’approvazione del documento unico di programmazione in consiglio comunale

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 29 gennaio 2025 –, Approvazione deldiin. “Quanto previsto in questo bilancio prosegue il buon percorso di azione amministrativa e di rilancio della città”. Così l’assessore Alessandro Rivi nell’illustrazione deldi2025-2027, atto approvato dalgrazie ai voti della maggioranza, astensione del gruppo “Fratelli d’Italia –futura”, e voto contrario di “Pd – In Comune” e “Adesso Riformisti”. “Il nostro bilancio è storicamente solido” ha commentato l’assessore Rivi “pur dovendo fronteggiare ostacoli non di poco conto come i forti rincari dovuti ai costi energetici e l’inflazione dilagante. Senza dimenticare il sostegno al settore sociale tramite trasferimenti all’Unione dei Comuni sostenuti finanziariamente e appieno con risorse proprie.