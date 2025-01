Romadailynews.it - Roma: due feriti in incidente stradale su via del Mare, convolte due auto e mezzo pubblico

Leggi su Romadailynews.it

Due, di cui uno in gravi condizioni, e’ il bilancio dell’avvenuto oggi pomeriggio, alle 15 circa, sulla via del. Coinvolti nel sinistro sono duee un pullman di linea che, giunti in prossimita’ di via delle Azzorre, si sono scontrati per una dinamica ancora al vaglio degli agenti della polizia locale diCapitale. Ferito, il 40enne alla guida gi una Jeep Renegade, traportato in codice rosso al Grassi di Ostia. Illeso il conducente di una Fiat 500 mentre l’autista del, un 56enne, e’ stato trasportato in codice giallo al Sant’Eugenio. Via dele’ tuttora chiusa in entrambe le direzioni tra Ostia Antica e via delle Antille. Tuttora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.Agenzia Nova