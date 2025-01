Ilrestodelcarlino.it - Rapina in appartamento armati di coltello

In due, dopo aver bussato insistentemente alla porta e fingendo di essere amici di una persona a lui conosciuta, avevano fatto irruzione in undi Fermo con il viso coperto da mascherine chirurgiche. Subito dopo, accusando il padrone di casa di aver fatto qualcosa di "sbagliato", uno dei malviventi aveva estratto dalla tasca uncon il quale era riuscito a tenere a distanza la vittima, mentre l’altro aveva messo a soqquadro l’abitazione alla ricerca di qualcosa, per poi appropriarsi dei pochi euro che era riuscito a trovare. Per questo motivo un 38enne e un fermano di 33 anni, entrambi fermani sono finiti davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo per rispondere del reato diaggravata in concorso. Al termine del processo il 38enne è stato condannato a sei anni di reclusione, l’altro a cinque anni e due mesi.