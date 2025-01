Iodonna.it - “Non voglio più giorni di vita. Voglio più vita nei giorni che mi rimangono”.

Eleonora Giorgi non ha mai nascosto la sua malattia. Ora che «Le resta poco tempo», come ha raccontato al Corriere della Sera il figlio Andrea Rizzoli, le parole che l’attrice ha condiviso negli ultimi mesi in tv o sui social acquistano un valore ancora più forte.Giorgi, che ha 71 anni, da tempo lotta contro un tumore al pancreas, diagnosticatole nel novembre del 2023. Leggi anche › Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli: «Le resta poco tempo ma ci godremo fino all’ultimo giorno» Le immagini di lei senza capelli, lei sorridente sui social, lei che raconta la sua malattia pesano ancora di più. Il 12 gennaio ospite a Verissimo con Silvia Toffanin l’attrice aveva spiegato che le metastasi si sono estese e che “ Sono davanti a un bivio”.