Mi ha aggredito Grande Fratello ci risiamo | Lorenzo provoca Helena e succede un macello Urla e offese in casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Niente cicontro: “Mi hai”. Ancora tensione alle stelle nelladeltra due protagonisti veri di questa edizione. I due concorrenti, entrambi modelli, hanno mostrato una dinamica complessa e in continua evoluzione, caratterizzata da avvicinamenti, incomprensioni e chiarimenti. Prima di entrare nellaavevano già avuto contatti tramite i social media.>> “Lo fanno per gli ascolti”. Nuova e incredibile mossa del, la bomba è uscitaha rivelato: “Prima di entrare io eci siamo scritti”, sottolineando un interesse iniziale nei suoi confronti.ha confermato l’esistenza di un “patto” tra loro per mantenere segrete queste conversazioni, aggiungendo però che “non c’è mai stato nessun flirt”.