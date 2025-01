Velvetgossip.it - Megan Fox e Machine Gun Kelly: la rottura in attesa del loro bambino

La storia d’amore traFox eGunha catturato l’attenzione del pubblico per anni, ma ora sembra essere giunta a una conclusione drammatica. Dopo aver annunciato laseparazione a dicembre 2022, poco dopo aver rivelato di aspettare un, le tensioni tra i due sono aumentate, portandoa prendere la difficile decisione di chiudere definitivamente la relazione. Secondo fonti vicine all’attrice, laè stata il risultato di incomprensioni e discussioni interne.La situazione attuale diFoxLe fonti indicano che la decisione di interrompere la relazione è stata presa dopo un periodo di riflessione. “Larelazione è così gelida che non è chiaro quanto MGK sarà coinvolto nella nascita del”, ha riportato TMZ. Questo scenario lascia presagire che i rapporti tra i due siano così compromessi da mettere in dubbio la presenza diGunal momento della nascita delprimo figlio, previsto per marzo 2023.