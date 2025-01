Dilei.it - Madame, macchina rubata a Milano. Lei chiede aiuto ai fan: “Offro una cena”

Leggi su Dilei.it

Negli ultimi anni si è fatto un gran parlare del grado di sicurezza della città di. Per quanto continui a essere un magnete per tutt’Italia, lavorativamente parlando, è innegabile la trasformazione in corso. Persone comuni e Vip lanciano costantemente degli allarmi e ora all’elenco si è aggiunta anche. La cantante ha subito un furto e ha chiestoai suoi fan., autoAnche i ricchi e famosi piangono, verrebbe da dire.ha infatti svelati ai suoi fan d’aver subito un grave furto.non lascia scampo neanche ai Vip e così: “Ciao amici, mi è statala. Se qualcuno dovesse trovarla, per cortesia, non esitate a scrivermi”.Un appello alla sua numerosa fanbase, che ha ricevuto dettagli ben precisi. Francesca Calearo (questo il vero nome dell’artista) ha infatti precisato: “Golf grigia scura, targa FY188DK”.