Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: comincia la gara! Attesa per Pezzetta e Gutmann

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:26 Adesso sul ghiaccio Flora Marie Schaller. L’austriaca performerà sulle note de “Heartlinss” di Florence and the Machine16:25 Niki Wories non va oltre quota 42.26 (20.03, 23.23), terza posizione provvisoria per lei.16:23 Finisce tra gli applausi di incoraggiamento Niki Wories. Non passerà il taglio. Tre errori su tre negli elementi di salto per lei.16:21 Brutto doppio axel, lento ed arrivato con step out per la neerlandese. Non va meglio un triplo lutz cortissimo di rotazione e con un filo d’entrata non corretto. Malissimo anche il triplo flip, da degradare. Non è la sua giornata. Meglio le trottole16:20 Laprosegue con la neerlandese Naki Wories: “My heart will go on” di Celine Dion per lei. Un classico. 16:19 Michaela Vrastakova ottiene 47.