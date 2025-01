Secoloditalia.it - L’editoriale. Processare un governo perché difende la sicurezza (di tutti): l’ultimo autogol

Non potendo batterlo né abbatterlo non gli resta che sperare di sabotarlo: su ogni caso, dunque, aprire una causa. Sul piano politico, del resto, non v’è più speranza: ad alzare bandiera bianca, seppellendo la natura maggioritaria del Pd e con questo i sogni Elly Schlein, è stato il gran visir Dario Franceschini. Il massimo da quelle parti, secondo il vero “ex” padrino della segretaria dem (se ne accorgerà al momento opportuno), è un’ammucchia che dovrebbe nascere senza programma e dopo il voto: un Frankenstein che va da Ruffini a Fratoianni. Eh già, si sognano grandi cose a sinistra. Nel frattempo il lavoro sporco è affidato al genio guastatore: ai settori più politicizzati della magistratura. E quando questi non possono intervenire direttamente (come nel caso dei Centri di trattenimento in Albania) a innescarli ci pensa l’esposto di turno, prontamente attivato dalla polemica urlata dai banchi dell’opposizione.