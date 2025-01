Ilrestodelcarlino.it - La Scuola di Pallavolo è d’argento

Un altro prestigioso traguardo per ladiFermana: secondo posto alla quinta edizione della Coppa Italia Maschile di sitting volley organizzata dalla Federazione Italianae andata in scena, domenica scorsa, presso il palasport ‘Lionello Leoni’ di Collecchio (PR). Oltre la compagine fermana guidata da coach Lorenzo Giacobbi, a contendersi il titolo, anche ‘I Santi Ortopedie Nola’ e ‘Cedacri Giocoparma VCCesena’, ovvero le prime tre squadre classificate nel Campionato Nazionale 2024. "La medaglia, conquistata con orgoglio al termine della nostra quarta finale su cinque edizioni- ha spiegato Giacobbi- si aggiunge agli altri tre argenti conquistati in Supercoppa, Campionato e Coppa Italia della passata stagione". Dopo la combattuta vittoria per 3-2 (26-24, 23-25, 21-25, 25-17, 7-15) contro i padroni di casa della Cedacri, ladiFermana ha ceduto in tre set contro i campioni in carica del I Santi Ortopedie Nola (23-25, 15-25, 16-25).