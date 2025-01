Anteprima24.it - H.C. Sannio Benevento vittoriosi ad Andria, allungano sulla seconda in classifica

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl Club ditargato “Prime Service” torna vittorioso dalla trasferta diconsolidando, grazie al settimo successo di fila, il primo posto innel campionato di serie B maschile. Risultato che consente ai sanniti di portare a quattro punti il vantaggio insulle dirette concorrenti.La gara di sabato sera in terra pugliese è terminata con il punteggio di 27 a 24 ed ha visto i sanniti condurre un primo tempo impeccabile, chiuso per 18 ad 8, mentre nella ripresa sono apparsi poco concentrati ed hanno permesso ai padroni di casa di ridurre il gap. In ogni caso, al fischio finale, hanno conquistato i due punti in palio. Il tabellino dell’incontro ha visto top scorer della serata con 5 reti Pedro Cabrera, Facundo Bennardo e Mattia Corrias, seguiti dalle 3 reti di Francisco Lentini e Franco Carrion, dalle 2 reti di Augustin Bressi ed Emilio Cenicola.