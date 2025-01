Ilfattoquotidiano.it - “Darei un braccio per lui, è fragile ma non è deliquente. Vi racconto cosa faceva a Cagliari”: Massimo Cellino difende Nainggolan

“Quando mi è apparsa la notifica sul cellulare ho pensato di primo acchito a un titolo acchiappa click. Mi sono chiesto se fosse uno scherzo.un, convinto della sua integrità”. Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente del Brescia,, non ha dubbi sull’innocenza di Radja. Il calciatore è indagato per partecipazione a un’organizzazione criminale dopo che il suo nome è finito nel mezzo di un’indagine su un presunto traffico di cocaina attraverso il porto di Anversa.L’ex presidente del, maglia con cui il belga ha esordito in Serie A nel 2010, ha raccontato il background del suo ex calciatore: “Ha grande valore morale. È un ragazzo con un’intelligenza fuori dal comune, purtroppo non sfruttata appieno. Parla 7-8 lingue, ma è stato costretto a crescere troppo in fretta.