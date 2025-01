Formiche.net - Così gli Usa possono vincere la battaglia dell’AI con la Cina. Report Wilson Center

Leggi su Formiche.net

Come potranno gli Stati Uniti fermare l’avanzata dell’Intelligenza Artificiale cinese? Giocare troppo in difesa, dopo il caso DeepSeek, costato miliardi di dollari in termini di capitale bruciato in Borsa dalle big tech, potrebbe non essere una buona idea. Gli esperti delne sono convinti: l’America “sta esagerando nella difesa mentre deve attaccare di più. Washington è impegnata a costruire muri normativi per limitare l’accesso alla potenza di calcolo dell’Intelligenza Artificiale, quando lasta aggirando queste barriere e sviluppando strategicamente vantaggi asimmetrici”.Tradotto, la cinta di protezione attorno all’industria tecnologica americana immaginata dal presidente Donald Trump potrebbe non bastare. “Riconoscendo che ci vorrà del tempo prima che laraggiunga gli Stati Uniti nel calcolo AI ad alte prestazioni, le aziende cinesi si sono concentrate sullo sviluppo di tecnologie più efficienti e meno costose.