Borsa | Milano in calo dello 0,8% pesano lusso e banche

La Borsa di Milano (-0,8%) riduce il calo iniziale, in linea con gli altri listini europei. I mercati del Vecchio continente si mostrano nervosi dopo la lettera di Donald Trump che annuncia dazi al 30% dal primo agosto. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 86 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,58%. A Piazza Affari pesano le banche con Fineco (-2%). Male anche Mps (-1,5 a 6,81 euro) nel primo giorno dell'ops su Mediobanca (-0,8% a 18,11 euro). In calo Unicredit (-1,3%), dopo la decisione del Tar sul golden power per l'offerta su Banca Bpm (+0,2%). Vendite sul lusso con Cucinelli (-2,2%) e Moncler (-1,9%).

Borsa In Rialzo: Milano Cresce, Spread in Calo Ai Minimi Da Marzo. - Le borse europee hanno aperto la giornata di giovedì 8 maggio in modo positivo. Milano ha mostrato un buon andamento con il FTSE Mib in crescita dello 0,49%, toccando i 38.

Borsa di Milano chiude in calo: banche in difficoltà e focus su trimestrali - La Borsa di Milano (-0,62%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei e in controtendenza rispetto al Wall Street.

Borsa di Milano chiude in calo: pesano le banche e il consolidamento del settore - La Borsa di Milano (-0,62%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei e in controtendenza rispetto al Wall Street.

