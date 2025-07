A Cingoli il motorally Balcone delle Marche | Nico Di Piero in sella per testare il feeling con la moto

CINGOLI – Si è svolta a Cingoli la prima edizione del Motorally Balcone delle Marche, un rally per moto da fuoristrada non competitivo destinato a piloti amatori e non. L'evento organizzato dall'ex motocrossista Sylvano Agostinelli in collaborazione con Uisp e il Motoclub "Armando Fagioli" di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it