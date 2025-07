Buon sangue non mente. Quattro Montecchi in campo.

Buon sangue non mente. La palla a spicchi è nel dna della famiglia Montecchi e l’ennesima dimostrazione è arrivata a Sestri Levante in una delle tappe dell’ Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025, ovvero il torneo nazionale di basket tre contro tre. La squadra era così composta: Piero Montecchi (classe 1962) e il figlio Gabriel (1999), il figlio di Francesca Montecchi, sorella di Piero, Davide Giudici (1978) con il figlio Tommaso (2011). Insomma, Piero con figlio, nipote e pronipote uniti dalla palla a spicchi con quasi 50 anni di forbice tra il più esperto e il più giovane. "È stata una cosa molto bella - racconta Piero -, sono scese in campo diverse generazioni della stessa famiglia, andavamo dai miei 62 anni ai quasi 14 di Tommaso". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

