Milano | arrestato leader di una gang hacker rumena

La polizia ha arrestato a Milano il presunto leader di una gang hacker rumena specializzata in attacchi ransomware, grazie a un’operazione congiunta con Francia e Romania. L’indagine, condotta dal centro cibernetico di Milano e coordinata dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza cibernetica ha portato, in pochi mesi, all’identificazione numerosi sospetti tutti di nazionalitĂ rumena. Il Gip di Milano ha applicato la custodia cautelare in carcere al principale indagato: un 44enne Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano: arrestato leader di una gang hacker rumena

