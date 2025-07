Mondiali Singapore 2025 il programma di domani 15 luglio | orari di tutti gli eventi tv italiani in gara

Martedì 15 luglio proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: si concluderà la prima fase a gironi del torneo di pallanuoto femminile e si terrà la prima gara del programma di nuoto di fondo. Nella pallanuoto femminile si terrà la terza ed ultima giornata della prima fase a gironi, che andrà a definire il quadro delle qualificate ai quarti e di chi dovrà disputare gli ottavi, mentre le gare di nuoto di fondo si apriranno con la 10 km donne, che vedrà al via Barbara Pozzobon e Ginevra Taddeucci. I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD (10 km donne), Rai Sport HD (Italia-Singapore), Sky Sport Uno e Sky Sport Mix (nuoto di fondo e quattro match di pallanuoto femminile), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (10 km donne e Italia-Singapore), Sky Go e NOW (nuoto di fondo e 4 match di pallanuoto femminile), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di 10 km donne e Italia-Singapore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (15 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

