Criscitiello drastico | Inter un macello! Tra Marotta e Ausilio c’è sintonia?

Criscitiello fin troppo drastico nel giudicare la situazione in casa Inter. Il direttore di Sportitalia si scaglia contro Marotta e Ausilio. MAROTTA E AUSILIO – Michele Criscitiello, su Sportitalia.it, si interroga sui nerazzurri: « Il tema Inter è spinoso: la prima domanda da porsi è su Marotta e Ausilio. Sono ancora in completa sintonia come gli anni scorsi? Chivu è stata una scelta di Marotta, Ausilio o di entrambi? Qualche dubbio sorge.  La proprietĂ crede piĂą in Marotta o in Ausilio sul mercato? Non sappiamo darci delle risposte ma sappiamo fare delle domande. Nel frattempo qualche dubbio sull’Inter sorge spontaneo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Criscitiello drastico: «Inter un macello! Tra Marotta e Ausilio c’è sintonia?»

In questa notizia si parla di: marotta - ausilio - criscitiello - inter

Aleksandar Stankovic tornerà all’Inter: per Marotta e Ausilio è il Calhanoglu del futuro - Mentre l’Inter di Simone Inzaghi lecca ancora le ferite dopo la dolorosa sconfitta contro la Roma, in Viale della Liberazione si inizia a pianificare il futuro, rispolverando dossier mai davvero archiviati.

Inchiesta curva dell’Inter, estorsioni sui parcheggi e “familiarità con Ausilio e Marotta”: il verbale - Dentro e fuori lo stadio Meazza l’ estorsione per anni è stata ambientale e in pieno stile mafioso. Chiunque volesse gestire i parcheggi, ma non solo, doveva pagare il pizzo ai capi della curva Nord dell’ Inter.

Criscitiello: «Inzaghi? O vinci o fallimento!» Attacco a Marotta e Ausilio - Criscitiello si esprime sul momento in casa Inter e soprattutto su Inzaghi obbligato a vincere. Qualche critica pure a Marotta e ad Ausilio.

Michele Criscitiello a Sportitalia: “frutti. Il tema Inter è spinoso: la prima domanda da porsi è su Marotta e Ausilio. Sono ancora in completa sintonia come gli anni scorsi? Chivu è stata una scelta di Marotta, Ausilio o di entrambi? Qualche dubbio sorge. La propri Vai su X

Dal Belgio - Inter e Club Brugge hanno raggiunto un accordo di massima per un corrispettivo di 8 milioni di euro piĂą 2 milioni di bonus per la cessione... Vai su Facebook

Chivu scelta di Marotta, Ausilio voleva De Zerbi. Il retroscena sull'Inter svelato da Criscitiello; Criscitiello: “Marotta ha scelto Chivu. Ma Ausilio voleva sostituire Inzaghi con…”; Criscitiello: “Quest’Inter non merita lo scudetto. Il problema sono i calciatori. Inzaghi…”.

Inter, 30 milioni per il difensore ma non solo. “Ecco il regalo di Marotta e Ausilio a Chivu” - Dopo i colpi già messi a segno, manca qualche tassello per completare la rosa di Chivu. Lo riporta fcinter1908.it

Criscitiello su Sportitalia.com: “Marotta e Ausilio, ancora in sintonia?” - com: Sette giorni fa facevamo i complimenti al Milan per come aveva impostato il mercato; li abbiamo fatti anche per la comunicazione nel giorno ... Da tuttojuve.com