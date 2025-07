Il canale straripa e allaga tutto | caccia ai vandali

Acqua nel sottopasso e sulla strada, oltre a una balla di fieno in un canaletto. Tutto opera di qualche vandalo. È quello che è successo nella notte tra sabato e domenica 13 luglio a Ossona, hinterland Nord-Ovest di Milano, dove alcuni vandali hanno spostato una rotoballa in un canale secondario. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: canale - tutto - vandali - straripa

PALINSESTI 4-10 MAGGIO 2025: PARTE SOGNANDO BALLANDO, CANALE 5 CAMBIA TUTTO - Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 4 al 10 maggio 2025 Rai1 D: Affari Tuoi Speciale L: Gerri (1/4) new M: Quasi Orfano M: 70° David di Donatello G: Che Dio Ci Aiuti 8 (10/10) 1°Tv V: Sognando Ballando Con Le Stelle (1/4) new S: TecheTecheTè: A Gentile Richiesta Canale 5 D: The Couple: Una Vittoria per Due (4/5) L: Maria Corleone 2 (2/4) 1°Tv M: Tradimento 2 1°Tv M: L’Isola dei Famosi new G: Lo Show dei Record (9/10) V: Tradimento 2 1°Tv S: Amici di Maria De Filippi (8/9) Altre segnalazioni Il 04/05, ore 22:50 – In Fede: Rosario Livatino Dal 06/05, ore 16:00 – Ritorno a Las Sabinas 1°Tv Il 07/05, ore 10:55 – David di Donatello Altre segnalazioni Dal 08/05, ore 16:40 – L’Isola Pillole I programmi dopo traslano l’inizio di 10 minuti circa.

Tutto quello che ho 2 si farà la seconda stagione ? Quando esce su Canale 5 - Tutto quello che ho è stato uno dei titoli più interessanti della primavera 2025 di Canale 5. Diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, vanta nel cast, oltre alla protagonista Vanessa Incontrada, anche Marco Bonini, Alessia Giuliani, Alex Lorenzin, Margherita Attorre, Ibrahima Gueye, Filippo Brogi, Osas Imafidon, Antonella Attili, Fabrizio Coniglio e Gianfranco Gallo.

Tutto quello che ho, anticipazioni terza puntata stasera su Canale 5: Matteo e Lavinia sempre più distanti - La penultima puntata della fiction Tutto quello che ho aumenta le distanze tra Matteo e Lavinia ma li avvicina alla terribile verità sulla scomparsa di Camilla.

Il canale straripa e allaga tutto: caccia ai vandali.

Straripa canale, allagamenti a Tivoli - il Giornale - Ieri lo straripamento del canale di scarico delle Terme ha completamente allagato via Cesurni, ... Secondo ilgiornale.it

Insegna gettata nel canale I vandali sono due giovani turisti - Identificati e denunciati gli autori dell’atto vandalico messo a punto nelle prime ore del 10 agosto sul ponte di viale Dante. Da ilrestodelcarlino.it