Parigi Andrea Giostra premiato alla Sorbonne Université per il suo saggio contro la violenza sulle donne

La Sorbonne universitè di Parigi premia Andrea Giostra in occasione dell’evento internazionale "Grand prix excellence Paris Saint-Germain des prés 2025". È stata celebrata sabato 12 luglio, nella prestigiosa sede dell'ateneo francese, la cerimonia durante la quale è stato consegnato allo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: parigi - andrea - sorbonne - giostra

Tennis, secondo Slam nel doppio misto per Andrea Vavassori: in coppia con Sara Errani vince il Roland Garros a Parigi - Secondo Slam della carriera per il 30enne tennista pinerolese Andrea Vavassori, che ieri, giovedì 5 giugno 2025, in coppia con Sara Errani ha trionfato nel doppio misto del Roland Garros a Parigi.

Parigi, Andrea Giostra premiato alla Sorbonne Université per il suo saggio contro la violenza sulle donne; Alla Sorbonne Université di Parigi premiato Andrea Giostra per il Saggio contro il Femminicidio e Violenza sulle Donne; Alla Sorbonne Université di Parigi premiato Andrea Giostra per il Saggio contro il Femminicidio e Violenza sulle Donne.

Alla Sorbonne Université di Parigi premiato Andrea Giostra per il Saggio contro il Femminicidio e Violenza sulle Donne - Sabato mattina, 12 luglio 2025, alla Sorbonne Université di Parigi, in occasione dell’evento internazionale “Grand Prix Excellence Paris Sait Germain Des Prés 2025” è stato premiato Andrea Giostra, ps ... Si legge su blogsicilia.it

Parigi: Valeria Solesin, la studentessa italiana che studiava alla Sorbonne - Ventottenne, era andata al concerto assieme al fidanzato, Andrea Ravagnani, la sorella di questi, Chiara, entrambi ... Lo riporta ansa.it