Oggi il raduno al Picchio Village poi tutti pronti in vista del ritiro

La stagione 2025-26 dell' Ascoli Calcio decolla ufficialmente oggi con il raduno programmato al Picchio Village che farà da prologo al ritiro precampionato dove l'organico, messo a disposizione del nuovo tecnico Francesco Tomei e del suo staff, sarà chiamato quotidianamente a lavorare nel ritiro di Cascia. Stamattina alla spicciolata i giocatori bianconeri raggiungeranno il quartier generale bianconero per presentarsi e conoscere l'allenatore nonché il direttore sportivo Matteo Patti, entrambi nomi scelti dalla nuova proprietà per segnare il campionato della ripartenza. A seguire tutti saliranno a bordo del pullman che li condurrà nella cittadina umbra dove resteranno fino a mercoledì 30 luglio.

Fissati i primi tre allenamenti congiunti ? Lunedì 14 luglio prenderà il via la nuova stagione dell'Ascoli col raduno di calciatori e staff tecnico al Picchio Village e la partenza per il ritiro di Cascia, che ospiterà i bianconeri fino a mercoledì 30 luglio. Sedici gior

