Elisa Longo Borghini | Il mio bis incredibile! Dalle compagne la forza di osare

La piemontese della Uae-Adq ha vinto il Giro d'Italia Women per la seconda volta consecutiva: "Grazie alle mie compagne, mi hanno ispirata. A volte siamo un gruppo di ragazzine". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Elisa Longo Borghini: "Il mio bis incredibile! Dalle compagne la forza di osare"

Elisa Longo Borghini: “Sono affezionata al tricolore, corsa da rispettare. Grazie alle compagne per il forcing” - Elisa Longo Borghini ha vinto la prova in linea dei Campionati Italiani, conquistando la maglia tricolore per la sesta volta nel corso della propria gloriosa carriera.

GIRO WOMEN. LONGO BORGHINI: «E' UNA VITTORIA DI SQUADRA» - di Giorgia Monguzzi Elisa Longo Borghini ce l’ha fatta, ha vinto il Giro d’Italia Women per la seconda volta. Da tuttobiciweb.it