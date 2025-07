Compleanno Handanovic il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 41 anni – FOTO

Compleanno Handanovic, il messaggio d’auguri sui social dell’Inter per i 41 anni dell’ex portiere: l’omaggio del club nerazzurro. Oggi l’ Inter  festeggia il compleanno di Samir Handanovic. L’ex portiere sloveno, che è stato anche capitano dei nerazzurri per diversi anni, compie oggi 41 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d’auguri sui propri canali social ufficiali. Handanovic ha intrapreso da pochi anni la carriere da allenatore e guida adesso la squadra U17 nerazzurra. Samir Handanovic, portiere sloveno classe 1984, è stato per anni il capitano dell’ Inter, diventando una delle figure piĂą emblematiche della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

