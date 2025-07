Cabrio porta la sua voce a Pantelleria | tra emozione musica d’autore e un brano contro la violenza sulle donne

Il cantautore siciliano Cabrio sarĂ tra i protagonisti della seconda edizione del Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, in programma a Pantelleria dal 24 al 27 luglio 2025. Dopo aver conquistato l’attenzione del pubblico con i brani Non chiamarmi piĂą e Ti rimando a settembre, l’artista torna al microfono del podcast Unplugged Playlist per raccontare il suo percorso e la sua partecipazione al festival. Durante l’intervista, Cabrio ha svelato di aver scritto un inedito pensato appositamente per il Festival, dal titolo Non un’altra, dedicato a Sara Campanella, giovane vittima di femminicidio a Messina. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

