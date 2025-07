Vlahovic Juve proseguono sottotraccia le manovre per risolvere il nodo | resta in piedi quella soluzione Le ultime sul serbo

Vlahovic Juve, proseguono sottotraccia le manovre per risolvere il nodo: resta in piedi quella soluzione. Le ultime sul futuro del centravanti serbo. Il futuro di Dusan Vlahovic  è uno dei nodi principali che la Juventus  intende sciogliere in tempi brevi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha fretta di risolvere un intrigo che rischia di complicare la pianificazione tecnica ed economica per la stagione ormai alle porte. L’attaccante serbo, classe 2000, ha ancora due anni di contratto, ma la sua permanenza appare tutt’altro che certa. Vlahovic, che nell’ultima annata ha vissuto una stagione altalenante, sia per le condizioni fisiche sia per il rendimento, non ha chiuso del tutto alla possibilitĂ di restare alla Juve  fino alla scadenza naturale dell’accordo, fissata nel 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, proseguono sottotraccia le manovre per risolvere il nodo: resta in piedi quella soluzione. Le ultime sul serbo

