Milano 25enne picchiato e rapinato da 8 nordafricani

Il giovane è stato sorpreso alle spalle, quindi minacciato e picchiato. La catenina gli è stata strappata dal collo con violenza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, 25enne picchiato e rapinato da 8 nordafricani

Max Felicitas picchiato e rapinato in corso Como: "Milano è una mer***a" - Il pornoattore e creator Max Felicitas (quasi 1 milione di follower, vero nome Edoardo Barbares) è stato rapinato la scorsa notte a Milano.

Max Felicitas picchiato e rapinato: “Milano è una me*da” - ''Questa è la m***da che stanno facendo quelli che comandano, quelli che paghiamo per gestire il nostro paese'', si lamenta Felicitas

Milano, un 75enne denuncia: "Aggredito e picchiato in pieno giorno" - "Mi hanno aggredito da dietro e stretto alla gola, con una presa che sembrava da lottatore. E l'altro mi ha bloccato.

Milano - Hanno visto che al polso aveva un orologio da 150mila euro e lo hanno seguito per il centro di Milano aspettando il momento giusto per entrare in azione. Il blitz è scattato in via Turati. In pieno pomeriggio e sotto gli occhi della compagna, ma per loro Vai su Facebook

Milano, 35enne aggredito e rapinato dal «branco» in metropolitana: arrestati sei giovani dai 18 ai 25 anni; Accerchiato da sei ragazzi e rapinato fuori dalla metro M2 a Milano: il video dell'aggressione; Milano, 19enne accoltellato per rapina: colpito alla testa e alla schiena dal branco fuori dal centro commerciale.

In otto lo aggrediscono per strappargli la catenina: 25enne rapinato a notte fonda in zona Romolo a Milano - Il ragazzo si trovava in compagnia della fidanzata quando è stato circondato da un gruppo di ragazzi di origine maghrebina nelle vicinanze della stazione della metropolitana. Lo riporta msn.com

Parla il padre del ragazzo rapinato e pestato dal branco dopo la serata sui Navigli: “Milano fa paura” - Il 25enne era in viale Cassala insieme alla fidanzata quando è stato aggredito da 8 giovani nordafricani. Da msn.com