Strage di Gaza stop a sciopero della fame per l’attivista De Iapinis

Ambner De Iapinis, a capo del Movimento dei Cattolici in Azione, interrompe oggi lo sciopero della fame avviato lo scorso mercoledì contro la strage di Gaza. "In considerazione delle condizioni attuali di salute e delle recenti alterazioni osservate, noi medici – si legge in una nota a firma di dott. Antonio Glielmo e dott. Angelo Nenna – abbiamo deciso l'interruzione dello sciopero della fame di De Iapinis".

In questa notizia si parla di: sciopero - fame - strage - gaza

