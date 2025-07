Costruzione sostenibile | l' Italia più consapevole ma serve agire ora

Milano, 14 lug. (askanews) - Il settore delle costruzioni è al centro delle principali sfide del nostro futuro, tra le quali un ruolo in primo piano spetta di diritto alla sostenibilità . Secondo la terza edizione del Barometro della Costruzione Sostenibile di Saint-Gobain, il settore edilizio globale si trova di fronte a una svolta decisiva. In un mondo segnato da sfide climatiche, demografiche e sociali, il report sulla costruzione sostenibile condotto in 27 Paesi su un campione di 4.000 stakeholder e 27.000 cittadini evidenzia una crescente consapevolezza e un forte desiderio di cambiamento, ma anche ostacoli ancora significativi sul fronte dell'attuazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Costruzione sostenibile: l'Italia più consapevole, ma serve agire ora

In questa notizia si parla di: costruzione - sostenibile - italia - consapevole

L’uso consapevole del territorio passa anche attraverso i Condhotel. Una nuova tipologia di struttura ricettiva entra a far parte dell’offerta alberghiera del Veneto. Il Consiglio Regionale ha dato l’autorizzazione al Progetto di legge 227, promosso dal gruppo Vai su Facebook

Costruzione sostenibile: l'Italia più consapevole, ma serve agire ora; Helvetia: «L’ESG Identity è strategica e distintiva»; Transizione energetica, gruppo Havas: Italia pronta, ma serve più consapevolezza.

Costruzione sostenibile: l’Italia più consapevole, ma serve agire ora - (askanews) – Il settore delle costruzioni è al centro delle principali sfide del nostro futuro, tra le quali un ruolo in primo piano spetta di diritto alla sostenibilità. Scrive askanews.it

Barometro della costruzione sostenibile, panoramica in Italia e nel mondo - Presenta la seconda edizione del Barometro della Costruzione Sostenibile, studio condotto dall'istituto di ricerca CSA, per comprendere le evoluzioni e i fattori chiave da attivare per accelerare ... Da adnkronos.com